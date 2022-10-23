Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Впереди — Селтик. Шахтер готовится к важному матчу Лиги чемпионов
Лига чемпионов
23 октября 2022, 13:30 |
223
0

ВИДЕО. Впереди — Селтик. Шахтер готовится к важному матчу Лиги чемпионов

Команда пропустила тур УПЛ

23 октября 2022, 13:30 |
223
0
ВИДЕО. Впереди — Селтик. Шахтер готовится к важному матчу Лиги чемпионов
ФК Шахтер

«Шахтер» пропускает тур УПЛ и готовится непосредственно к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика». Игра пройдет 25 октября.

Ничья гарантирует команде Игора Йовичевича минимум 3-е место в группе и евровесну.

По теме:
Хартс - Селтик - 3:4. Видео голов и обзор матча
Мудрик нужен лично Моуриньо. В гонку за хавбеком Шахтера включилась Рома
Матч с 7 голами. Селтик перед игрой с Шахтером добыл яркую победу
Шахтер Донецк Селтик - Шахтер Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Опубликован момент крушения самолета в Ейске 17 октября
Война | 23 октября 2022, 12:50 3
ВИДЕО. Опубликован момент крушения самолета в Ейске 17 октября
ВИДЕО. Опубликован момент крушения самолета в Ейске 17 октября

Самолет упал на 9-ти этажное здание

Скоро возвращение. Бущан восстановился после травмы
Футбол | 23 октября 2022, 14:11 0
Скоро возвращение. Бущан восстановился после травмы
Скоро возвращение. Бущан восстановился после травмы

«Динамо» готовится к возвращению основного вратаря

Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Война | 23.10.2022, 10:35
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
Футбол | 22.10.2022, 21:53
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси
Футбол | 22.10.2022, 15:01
ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси
ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда
Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда
21.10.2022, 21:27
Бокс
Будет очень тяжело. СНБО дал неутешительный прогноз на ближайшие месяцы
Будет очень тяжело. СНБО дал неутешительный прогноз на ближайшие месяцы
21.10.2022, 17:45
Война
Смотри матч Челси – МЮ бесплатно на YouTube канале Setanta Sports
Смотри матч Челси – МЮ бесплатно на YouTube канале Setanta Sports
21.10.2022, 14:22 5
Футбол
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
22.10.2022, 06:23 34
Футбол
Российская биатлонистка: «Всех призывать! Даже я сама готова пойти»
Российская биатлонистка: «Всех призывать! Даже я сама готова пойти»
21.10.2022, 13:46 16
Биатлон
Украина вышла в финал четырех женского Евро-2023 по футзалу
Украина вышла в финал четырех женского Евро-2023 по футзалу
22.10.2022, 22:15 1
Футзал
Залужный обманул всех. ВСУ даже США не показали план обороны Украины
Залужный обманул всех. ВСУ даже США не показали план обороны Украины
22.10.2022, 15:45 15
Война
Динамо проводит худший сезон за годы, но проигрывает не только на поле
Динамо проводит худший сезон за годы, но проигрывает не только на поле
23.10.2022, 05:10 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности