Лига чемпионов23 октября 2022, 13:30 |
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ВИДЕО. Впереди — Селтик. Шахтер готовится к важному матчу Лиги чемпионов
Команда пропустила тур УПЛ
23 октября 2022, 13:30 |
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«Шахтер» пропускает тур УПЛ и готовится непосредственно к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика». Игра пройдет 25 октября.
Ничья гарантирует команде Игора Йовичевича минимум 3-е место в группе и евровесну.
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