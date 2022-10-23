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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 12:31 |
562
0

Экс-форвард Вулверхэмптона рассказал, почему решился перейти в Рух

Брайт Энобахар рассказал о переезде в Украину

23 октября 2022, 12:31 |
562
0
Экс-форвард Вулверхэмптона рассказал, почему решился перейти в Рух
ФК Рух

Форвард Брайт Энобахар, который в субботу подписал контракт с «Рухом», рассказал о том, почему решился перебраться в Украину во время войны.

– Какие твои первые впечатления после трансфера в «Рух»?

– Если честно, это хороший вариант для меня. Мне рассказывали, что здесь отличный коллектив. Верю, что буду чувствовать себя в нем хорошо. Знаю, что за команду играет много хороших футболистов. С нетерпением жду первой игры за «Рух».

– Какую цель ставишь перед собой в новой для тебя команде?

– Хочу забить как можно больше голов, думаю, что у меня будут такие возможности. Также отдаю себе отчет, что для этого нужно много работать.

– Что можешь сказать о нашей тренировочной базе?

– Признаюсь: одна из лучших, где мне пришлось побывать за мою карьеру. Теперь следует игрой доказывать, что я достоин здесь находиться.

– Что тебе известно об украинском футбольном чемпионате?

– Знаю не так много. Сейчас у меня есть возможность подробнее познакомиться, изучить его особенности, просмотреть матчи. Но мне известно, что украинская лига достаточно сильна.

– Сейчас в Украине идет война. Как ты отважился переехать в нашу страну?

– Это мое личное решение. Осознаю, что многие футболисты сюда бы не приехали. Но для меня это вызов, я хочу оставаться в игре.

– Что можешь сказать о тренировочном процессе и новых партнерах?

– Все отлично. Приняли меня хорошо. Уже чувствую, что у «Руха» хороший тренерский штаб, сильный подбор исполнителей. Надеюсь, что я стану хорошим дополнением для команды, принесу ей пользу в важных поединках.

– Сколько времени тебе нужно для адаптации в новом коллективе?

– Это зависит от того, насколько я хорошо войду в игру команды, насколько улучшу ее за счет своих сильных качеств. Я счастлив, что сейчас нахожусь здесь и снова могу продемонстрировать свои умения.

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Источник ФК Рух Львов
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