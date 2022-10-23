Принципиальная битва. Известны составы Металлиста и Днепра-1
Команды выяснят отношения в матче 9-го тура УПЛ
Харьковский «Металлист» и днепровский «Днепр-1» проведут встречу 9-го тура Украинской Премьер-лиги. Игра состоится в Ужгороде, начало – в 13:00.
Предстоящий поединок примечателен не столько противостоянием команд из Харькова и Днепра, а тем, что на поле сойдутся бывшая и нынешняя команды наставника «Днепра-1» Александра Кучера. Он, как известно, покинул «Металлист» летом этого года.
«Металлист»: Костик, Шопин, Мизюк, Федорив, Каплиенко, Чайковский, Танковский, Панасенко, Подлепенец, Кныш, Прядун.
Запасные: Зновенко, Рязанцев, Демченко, Порох, Чидомере, Багачанский, Шамич, Клименчук, Ярош.
«Днепр-1»: Валеф, Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк, Горбунов, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Танчик, Довбик.
Запасные: Рыбак, Юрчук, Бузанелло, Логинов, Назаренко Когут, Гомес, Кононов, Чабан.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» - «Днепр-1».
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