Украина. Первая лига23 октября 2022, 11:53 |
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ВИДЕО. Все по классике. Карпаты представили обновленный клубный автобус
Эффектно и красочно
23 октября 2022, 11:53 |
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Украинский футбольный клуб «Карпаты» из Львова представили обновленную версию своего клубного автобуса.
В своем Instagram «львы» выложили соответствующий видеоролик.
Автобус оформлен в классических для «Карпат» цветах зеленого оттенка с изображениями льва, болельщика и эмблемой клуба.
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