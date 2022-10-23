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  4. ВИДЕО. Все по классике. Карпаты представили обновленный клубный автобус
Украина. Первая лига
23 октября 2022, 11:53 |
1135
0

ВИДЕО. Все по классике. Карпаты представили обновленный клубный автобус

Эффектно и красочно

23 октября 2022, 11:53 |
1135
0
ВИДЕО. Все по классике. Карпаты представили обновленный клубный автобус
ФК Карпаты Львов

Украинский футбольный клуб «Карпаты» из Львова представили обновленную версию своего клубного автобуса.

В своем Instagram «львы» выложили соответствующий видеоролик.

Автобус оформлен в классических для «Карпат» цветах зеленого оттенка с изображениями льва, болельщика и эмблемой клуба.

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Карпаты Львов автобусы видео
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