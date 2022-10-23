ВИДЕО. Все по классике. Карпаты представили обновленный клубный автобус

Украинский футбольный клуб «Карпаты» из Львова представили обновленную версию своего клубного автобуса.

В своем Instagram «львы» выложили соответствующий видеоролик.

Автобус оформлен в классических для «Карпат» цветах зеленого оттенка с изображениями льва, болельщика и эмблемой клуба.