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23 октября 2022, 11:03 | Обновлено 23 октября 2022, 11:10
244
0

ВИДЕО. Мудрик нужен Моуриньо, у Романчука серебро, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

23 октября 2022, 11:03 | Обновлено 23 октября 2022, 11:10
244
0
ВИДЕО. Мудрик нужен Моуриньо, у Романчука серебро, ставим на Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Михаил Романчук выиграл серебро первого этапа Кубка мира по плаванию
2. Мудрик нужен лично Моуриньо
3. Валерий Кривенцов и Металлист 1925 г. приостановили сотрудничество
4. Прогноз на матч Саутгемптон – Арсенал

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Источник Sport.ua
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