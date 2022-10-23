ФОТО. Влада Седан показала подарок Зинченко на день рождения

Жена футболиста сборной Украины и лондонского Арсенала Александра Зинченко Влада Седан показала торт со своим изображением, который ей подарил муж на ее день рождения.

Торт символизирует работу Влады и очень ей понравился. Она сразу же выставила его в социальные сети.