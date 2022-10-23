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  4. ФОТО. Влада Седан показала подарок Зинченко на день рождения
Англия
23 октября 2022, 09:53 |
941
2

ФОТО. Влада Седан показала подарок Зинченко на день рождения

Журналистке исполнилось 27 лет

23 октября 2022, 09:53 |
941
2
ФОТО. Влада Седан показала подарок Зинченко на день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine

Жена футболиста сборной Украины и лондонского Арсенала Александра Зинченко Влада Седан показала торт со своим изображением, который ей подарил муж на ее день рождения.

Торт символизирует работу Влады и очень ей понравился. Она сразу же выставила его в социальные сети.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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VikyKrasotulechka90
заказал за деньги ему и сделали.. тожн подарок(( лучше бы что то от себя сделал.. Но нет.. сейчас все за деньги...
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+1
Kovalchuk
Какая крутая футбольная новость
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