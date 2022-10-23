Англия23 октября 2022, 09:53 |
941
2
ФОТО. Влада Седан показала подарок Зинченко на день рождения
Журналистке исполнилось 27 лет
23 октября 2022, 09:53 |
941
2
Жена футболиста сборной Украины и лондонского Арсенала Александра Зинченко Влада Седан показала торт со своим изображением, который ей подарил муж на ее день рождения.
Торт символизирует работу Влады и очень ей понравился. Она сразу же выставила его в социальные сети.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 октября 2022, 01:40 0
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Ла Лиги
Футбол | 22 октября 2022, 16:53 0
Андрей Цуриков ввалил красавца
Футбол | 22.10.2022, 19:21
Футбол | 23.10.2022, 09:00
Футбол | 22.10.2022, 18:37
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
заказал за деньги ему и сделали.. тожн подарок(( лучше бы что то от себя сделал.. Но нет.. сейчас все за деньги...
Какая крутая футбольная новость
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.10.2022, 06:23 34
21.10.2022, 13:05 8
21.10.2022, 22:00
22.10.2022, 15:01
21.10.2022, 14:22 5
Футбол
21.10.2022, 13:46 14
21.10.2022, 17:45