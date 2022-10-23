Другие новости23 октября 2022, 09:27 |
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Хартс - Селтик - 3:4. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Шотландии
23 октября 2022, 09:27 |
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«Селтик» в матче чемпионата Шотландии не без проблем обыграл «Хартс» со счетом 4:3. Зелено-белые по ходу матча уступали 1:2, однако затем вышли впереди. «Хартс» сумел сделать счет 3:3, но «Селтик» все же выиграл 4:3. Команда лидирует в чемпионате, опережая «Рейнджерс» на 5 очков.
Хартс – Селтик 3:4
Голы: Шенкленд 45+3, 47, 65 – Форрест 14, Якумакис 55, Маэда 59, Тейлор 76
25 октября «Селтик» примет «Шахтер» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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