Хартс - Селтик - 3:4. Видео голов и обзор матча

«Селтик» в матче чемпионата Шотландии не без проблем обыграл «Хартс» со счетом 4:3. Зелено-белые по ходу матча уступали 1:2, однако затем вышли впереди. «Хартс» сумел сделать счет 3:3, но «Селтик» все же выиграл 4:3. Команда лидирует в чемпионате, опережая «Рейнджерс» на 5 очков.

Хартс – Селтик 3:4

Голы: Шенкленд 45+3, 47, 65 – Форрест 14, Якумакис 55, Маэда 59, Тейлор 76

25 октября «Селтик» примет «Шахтер» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.