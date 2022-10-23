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23 октября 2022, 09:27 |
172
0

Хартс - Селтик - 3:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Шотландии

23 октября 2022, 09:27 |
172
0
Хартс - Селтик - 3:4. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Селтик» в матче чемпионата Шотландии не без проблем обыграл «Хартс» со счетом 4:3. Зелено-белые по ходу матча уступали 1:2, однако затем вышли впереди. «Хартс» сумел сделать счет 3:3, но «Селтик» все же выиграл 4:3. Команда лидирует в чемпионате, опережая «Рейнджерс» на 5 очков.

Хартс – Селтик 3:4

Голы: Шенкленд 45+3, 47, 65 – Форрест 14, Якумакис 55, Маэда 59, Тейлор 76

25 октября «Селтик» примет «Шахтер» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Селтик Селтик - Шахтер
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Источник Sport.ua
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