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ATP
23 октября 2022, 09:05 | Обновлено 23 октября 2022, 09:28
114
0

Определились финалисты турнира АТР в Стокгольме

Трофей разыграют Циципас и Руне

23 октября 2022, 09:05 | Обновлено 23 октября 2022, 09:28
114
0
Определились финалисты турнира АТР в Стокгольме
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Циципас

Во второй раз в своей карьере в финал данного турнира вышел Стефанос Циципас. Он одержал убедительную победу над финном Эмилом Руусувуори. Соперником грека, имеющего, к слову, первый номер посева, станет датчанин Хольгер Руне, который одержал непростую победу над Алексом де Минором из Австралии.

Stockholm Open ATP 250. Полуфиналы

Стефанос Циципас (Греция, 1) – Эмил Руусувуори (Финляндия) – 6:2, 6:2

Хольгер Руне (Дания, 7) – Алекс де Минор (Австралия, 5) – 4:6, 7:6 (7:1), 7:5

Циципас примет участие в 24-м финале в карьере (седьмой – в сезоне) и будет бороться за десятый трофей. Для Руне это будет третий финал (все – в этом году).

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Стефанос Циципас Хольгер Руне ATP Стокгольм Алекс де Минаур Эмиль Руусувуори
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Источник Sport.ua
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