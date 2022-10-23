Определились финалисты турнира АТР в Стокгольме

Во второй раз в своей карьере в финал данного турнира вышел Стефанос Циципас. Он одержал убедительную победу над финном Эмилом Руусувуори. Соперником грека, имеющего, к слову, первый номер посева, станет датчанин Хольгер Руне, который одержал непростую победу над Алексом де Минором из Австралии.

Stockholm Open ATP 250. Полуфиналы

Стефанос Циципас (Греция, 1) – Эмил Руусувуори (Финляндия) – 6:2, 6:2

Хольгер Руне (Дания, 7) – Алекс де Минор (Австралия, 5) – 4:6, 7:6 (7:1), 7:5

Циципас примет участие в 24-м финале в карьере (седьмой – в сезоне) и будет бороться за десятый трофей. Для Руне это будет третий финал (все – в этом году).