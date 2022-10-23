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Германия
23 октября 2022, 08:49 | Обновлено 23 октября 2022, 09:24
992
0

Умер основатель и владелец концерна Red Bull

Ушел из жизни Дитрих Матешиц

23 октября 2022, 08:49 | Обновлено 23 октября 2022, 09:24
992
0
Умер основатель и владелец концерна Red Bull
Twitter. Дитрих Матешиц

На 79-м году жизни скончался австрийский бизнесмен, владелец и основатель концерна Red Bull Дитрих Матешиц. Сообщается, что умер он после долгой болезни. Никакой другой информации пока нет.

Концерн Red Bull много лет поддерживал автоспорт, включая Формулу-1, NASCAR, чемпионат мира по ралли, ралли «Дакар» и другие соревнования. Также он был владельцем команд Формулы-1 «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»).

Также Матешиц выступил инициатором создания футбольных клубов под брендом «Ред Булл»: «РБ Лейпциг», «РБ Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Ред Булл Бразил».

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Дитрих Матешиц
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