Умер основатель и владелец концерна Red Bull
Ушел из жизни Дитрих Матешиц
На 79-м году жизни скончался австрийский бизнесмен, владелец и основатель концерна Red Bull Дитрих Матешиц. Сообщается, что умер он после долгой болезни. Никакой другой информации пока нет.
Концерн Red Bull много лет поддерживал автоспорт, включая Формулу-1, NASCAR, чемпионат мира по ралли, ралли «Дакар» и другие соревнования. Также он был владельцем команд Формулы-1 «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»).
Также Матешиц выступил инициатором создания футбольных клубов под брендом «Ред Булл»: «РБ Лейпциг», «РБ Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Ред Булл Бразил».
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