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Бельгия
23 октября 2022, 09:00 | Обновлено 23 октября 2022, 09:10
442
0

Камбэк в меньшинстве. Брюгге упустил победу, Соболь и Яремчук не помогли

Команда украинцев упустила преимущество в два мяча

23 октября 2022, 09:00 | Обновлено 23 октября 2022, 09:10
442
0
Камбэк в меньшинстве. Брюгге упустил победу, Соболь и Яремчук не помогли
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Бельгии, Брюгге на чужом поле сыграл в результативную ничью с Юнионом - 2:2. В первом тайме команда Яремчука и Соболя получила преимущество в два мяча, кроме того у Юниона удалили игрока.

Украинцы вышли на поле в середине второго тайма, но не смогли сделать результат и вместе с командой упустили победу.

Юнион - Брюгге 2:2

Голы: Бёрджесс, 32, Неувкооп, 80 - Сков-Ольсен, 1, Ванакен, 16 (пен.)

Юнион: Морис, Бёрджесс, Неувкооп, Кандоусс, Сайкс (Лапуссен, 25), Линен, Амани (Пуэртас, 75), Теума, Ванцейр (Родригес, 90+1), Бонифаце (Нильссон, 75), Адингра
Тренер: Карел Герартс

Брюгге: Миньоле, Боята, Мейер (Соболь, 59), Мехеле, Одои, Бьюкенен (Сова, 81), Оньедика, Ванакен, Нильсен, Сков-Ольсен (Ланг, 64), Хутгла (Яремчук, 64)
Тренер: Карл Хуфкенс

Предупреждены: Бёрджесс, 16, Морис, 43, Амани, 45, Неувкооп, 83 - Ванакен, 45+1, Мейер, 56
Удалён: Адингра, 14

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

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Источник Sport.ua
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