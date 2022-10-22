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  4. Завацкая обыграла россиянку на пути в полуфинал турнира ITF в Португалии
ITF
22 октября 2022, 20:34 | Обновлено 22 октября 2022, 20:47
690
1

Завацкая обыграла россиянку на пути в полуфинал турнира ITF в Португалии

Катарина одержала победу в двух сетах

22 октября 2022, 20:34 | Обновлено 22 октября 2022, 20:47
690
1
Завацкая обыграла россиянку на пути в полуфинал турнира ITF в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№322 WTA) добыла вторую победу за сегодня на 25-тысячнике в Португалии.

В матче 1/4 финала украинка переиграла Мирру Андрееву (№420 WTA).

Лоле. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Мирра Андреева – 6:2, 6:4

В 1/2 финала Завацкая сыграет против второй сеяной Тессы Андрианжафитримо (№231 WTA) из Франции.

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Катарина Завацкая Мирра Андреева ITF Лоле
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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Так тримати!!!
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