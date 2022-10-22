Завацкая обыграла россиянку на пути в полуфинал турнира ITF в Португалии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№322 WTA) добыла вторую победу за сегодня на 25-тысячнике в Португалии.

В матче 1/4 финала украинка переиграла Мирру Андрееву (№420 WTA).

Лоле. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) – Мирра Андреева – 6:2, 6:4

В 1/2 финала Завацкая сыграет против второй сеяной Тессы Андрианжафитримо (№231 WTA) из Франции.