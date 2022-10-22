ITF22 октября 2022, 20:34 | Обновлено 22 октября 2022, 20:47
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Завацкая обыграла россиянку на пути в полуфинал турнира ITF в Португалии
Катарина одержала победу в двух сетах
22 октября 2022, 20:34 | Обновлено 22 октября 2022, 20:47
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№322 WTA) добыла вторую победу за сегодня на 25-тысячнике в Португалии.
В матче 1/4 финала украинка переиграла Мирру Андрееву (№420 WTA).
Лоле. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Мирра Андреева – 6:2, 6:4
В 1/2 финала Завацкая сыграет против второй сеяной Тессы Андрианжафитримо (№231 WTA) из Франции.
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