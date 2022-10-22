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WTA
22 октября 2022, 18:43 | Обновлено 22 октября 2022, 18:44
153
0

Завацкая пробилась в 1/4 финала 25-тысячника в Португалии

Катарина обыграла соперницу из Греции

22 октября 2022, 18:43 | Обновлено 22 октября 2022, 18:44
153
0
Завацкая пробилась в 1/4 финала 25-тысячника в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№322 WTA) добыла еще одну победу на 25-тысячнике в Португалии.

В матче второго раунда украинка переиграла Елени Христофи из Греции (№776 WTA).

Лоле. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Елени Христофи (Греция) – 6:4, 7:5

В 1/4 финала Завацкая сыграет против Мирры Андреевой (№420 WTA).

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Источник Sport.ua
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