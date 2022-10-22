WTA22 октября 2022, 18:43 | Обновлено 22 октября 2022, 18:44
153
0
Завацкая пробилась в 1/4 финала 25-тысячника в Португалии
Катарина обыграла соперницу из Греции
22 октября 2022, 18:43 | Обновлено 22 октября 2022, 18:44
153
0
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№322 WTA) добыла еще одну победу на 25-тысячнике в Португалии.
В матче второго раунда украинка переиграла Елени Христофи из Греции (№776 WTA).
Лоле. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Елени Христофи (Греция) – 6:4, 7:5
В 1/4 финала Завацкая сыграет против Мирры Андреевой (№420 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 октября 2022, 06:23 32
Под руководством румына «Динамо» проиграло все 4 матча в Лиге Европы
Теннис | 22 октября 2022, 10:59 1
Представительницы страны-404 выбыли из борьбы, но осталась белоруска
Футбол | 22.10.2022, 16:17
Футбол | 22.10.2022, 06:11
Футбол | 21.10.2022, 19:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.10.2022, 20:50
20.10.2022, 17:16 53
21.10.2022, 13:05 8
20.10.2022, 18:28 7
21.10.2022, 19:45 2
20.10.2022, 20:13 6
21.10.2022, 09:15 1
20.10.2022, 20:11 17