Украина22 октября 2022, 18:12 | Обновлено 22 октября 2022, 18:13
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Детский тренер Миная погиб на фронте
Руслану Чуме было 45 лет
22 октября 2022, 18:12 | Обновлено 22 октября 2022, 18:13
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«Минай» сообщил о том, что на фронте погиб Руслан Викторович Чума. Он был детским тренером в «Минае».
3 июня Чуме исполнилось 45 лет. У него осталось двое сыновей, оба юные футболисты.
«Минай» уже пообещал поддерживать семью Чумы и обеспечивать его сыновей всем необходимым для занятий футболом.
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