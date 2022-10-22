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Украина
22 октября 2022, 18:12 | Обновлено 22 октября 2022, 18:13
1076
0

Детский тренер Миная погиб на фронте

Руслану Чуме было 45 лет

22 октября 2022, 18:12 | Обновлено 22 октября 2022, 18:13
1076
0
Детский тренер Миная погиб на фронте
ФК Минай

«Минай» сообщил о том, что на фронте погиб Руслан Викторович Чума. Он был детским тренером в «Минае».

3 июня Чуме исполнилось 45 лет. У него осталось двое сыновей, оба юные футболисты.

«Минай» уже пообещал поддерживать семью Чумы и обеспечивать его сыновей всем необходимым для занятий футболом.

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Источник ФК Минай
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