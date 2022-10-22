Детский тренер Миная погиб на фронте

«Минай» сообщил о том, что на фронте погиб Руслан Викторович Чума. Он был детским тренером в «Минае».

3 июня Чуме исполнилось 45 лет. У него осталось двое сыновей, оба юные футболисты.

«Минай» уже пообещал поддерживать семью Чумы и обеспечивать его сыновей всем необходимым для занятий футболом.