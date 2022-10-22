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22 октября 2022, 17:23 |
225
0

Матч с 7 голами. Селтик перед игрой с Шахтером добыл яркую победу

Лидер не без труда набрал 3 очка

22 октября 2022, 17:23 |
225
0
Матч с 7 голами. Селтик перед игрой с Шахтером добыл яркую победу
Skysports.com

«Селтик» в матче чемпионата Шотландии не без проблем обыграл «Хартс» со счетом 4:3. Зелено-белые по ходу матча уступали 1:2, однако затем вышли впереди.

«Хартс» сумел сделать счет 3:3, но «Селтик» все же выиграл 4:3. Команда лидирует в чемпионате, опережая «Рейнджерс» на 5 очков.

25 октября «Селтик» примет «Шахтер» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник Sport.ua
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