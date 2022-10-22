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  4. ВИДЕО. Игрок Александрии оформил невероятный гол в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 16:53 |
1130
0

ВИДЕО. Игрок Александрии оформил невероятный гол в матче УПЛ

Андрей Цуриков ввалил красавца

22 октября 2022, 16:53 |
1130
0
ВИДЕО. Игрок Александрии оформил невероятный гол в матче УПЛ
ФК Александрия

В матче УПЛ «Александрия» - «Львов» игрок хозяев поля Андрей Цуриков оформил шедевр, положив красивый мяч в ворота соперника. Цуриков сделал счет 2:0.

Гол тура и один из лучших мячей чемпионата.

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Источник Sport.ua
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