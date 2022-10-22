Украина. Премьер лига22 октября 2022, 16:53 |
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ВИДЕО. Игрок Александрии оформил невероятный гол в матче УПЛ
Андрей Цуриков ввалил красавца
22 октября 2022, 16:53 |
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В матче УПЛ «Александрия» - «Львов» игрок хозяев поля Андрей Цуриков оформил шедевр, положив красивый мяч в ворота соперника. Цуриков сделал счет 2:0.
Гол тура и один из лучших мячей чемпионата.
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