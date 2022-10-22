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Другие новости
22 октября 2022, 16:17 |
1095
3

Александр ПАНКОВ: Милевский переживает непростое время, но начинает оживать

Футбольный агент – о бывшем форварде «Динамо» Киев

22 октября 2022, 16:17 |
1095
3
Александр ПАНКОВ: Милевский переживает непростое время, но начинает оживать
dynamo.kiev.ua. Милевский и Панков

Известный агент Александр Панков рассказал о том, как дела у его бывшего клиента Артема Милевского:

«По моей последней информации, Артем хочет вернуться к вопросу контента на YouTube. Думаю, в ближайшие несколько недель появится первая серия на канале после начала полномасштабного вторжения. Он хочет развиваться в этом направлении.

Милевский сейчас в Киеве, переживает непростое время, но потихоньку уже выходит из этого состояния — начинает оживать. Дай Бог, чтобы ему этой энергии хватило, чтобы перезапуститься и жить дальше, несмотря на все сложности в нашей стране».

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Источник FootballHub
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maverik
ну да спиртное только с 12 до 18 .....
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VitosKH
Так положи его жирный в токсикологию может быстрей оживёт 
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-1
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