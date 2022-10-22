Александр ПАНКОВ: Милевский переживает непростое время, но начинает оживать
Футбольный агент – о бывшем форварде «Динамо» Киев
Известный агент Александр Панков рассказал о том, как дела у его бывшего клиента Артема Милевского:
«По моей последней информации, Артем хочет вернуться к вопросу контента на YouTube. Думаю, в ближайшие несколько недель появится первая серия на канале после начала полномасштабного вторжения. Он хочет развиваться в этом направлении.
Милевский сейчас в Киеве, переживает непростое время, но потихоньку уже выходит из этого состояния — начинает оживать. Дай Бог, чтобы ему этой энергии хватило, чтобы перезапуститься и жить дальше, несмотря на все сложности в нашей стране».
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