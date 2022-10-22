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  4. Важнейший матч для Эвертона. Миколенко - в основе команды на игру АПЛ
Англия
22 октября 2022, 16:01 |
656
0

Важнейший матч для Эвертона. Миколенко - в основе команды на игру АПЛ

Команда скатывается все ниже

22 октября 2022, 16:01 |
656
0
Важнейший матч для Эвертона. Миколенко - в основе команды на игру АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» в матче чемпионата Англии сыграет против «Кристал Пэлас», а украинский защитник хозяев Виталий Миколенко выйдет в основном составе.

Это важнейший матч для «Эвертона» и наставника Фрэнка Лэмпарда. Ливерпульская команда проиграла три подряд встречи и опустилась к зоне вылета.

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Эвертон Виталий Миколенко Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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