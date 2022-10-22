Важнейший матч для Эвертона. Миколенко - в основе команды на игру АПЛ

«Эвертон» в матче чемпионата Англии сыграет против «Кристал Пэлас», а украинский защитник хозяев Виталий Миколенко выйдет в основном составе.

Это важнейший матч для «Эвертона» и наставника Фрэнка Лэмпарда. Ливерпульская команда проиграла три подряд встречи и опустилась к зоне вылета.

