Англия22 октября 2022, 16:01 |
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Важнейший матч для Эвертона. Миколенко - в основе команды на игру АПЛ
Команда скатывается все ниже
22 октября 2022, 16:01 |
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«Эвертон» в матче чемпионата Англии сыграет против «Кристал Пэлас», а украинский защитник хозяев Виталий Миколенко выйдет в основном составе.
Это важнейший матч для «Эвертона» и наставника Фрэнка Лэмпарда. Ливерпульская команда проиграла три подряд встречи и опустилась к зоне вылета.
Our team to face @CPFC 👇 pic.twitter.com/S8acBVRGRE— Everton (@Everton) October 22, 2022
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