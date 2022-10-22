Тимощук попал в список лиц, рекомендованным к санкциям
Экс-игрок сборной Украины продолжает работать в «Зените»
Международная рабочая группа по вопросам санкций против россии, которую возглавляют глава Офиса президент Украины Андрей Ермак и экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Макфол, составила новый список лиц, к которым демократическим странам рекомендовано применить санкции.
В список вошли 166 «российских пропагандистов, лидеров мнений, артистов, генерирующих и распространяющих нарративы кремлевской пропаганды». Вошел в нее и бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения россии Тимощук не осудил агрессию РФ и продолжил работать в тренерском штабе «Зенита».
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