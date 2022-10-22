Роберто МАНЧИНИ: «Думал об уходе из сборной Италии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что после невыхода на ЧМ-2022 думал об отставке:

«Мы должны принимать поражения, даже если они такие жёсткие, и начинать всё снова. Во время отбора мы постоянно шли впереди Швейцарии, доминировали в матче в Базеле. Вторая встреча с ними в Риме была немного сложнее, но мы не забили пенальти на 89-й минуте… В игре с Македонией мы пропустили только на 94-й минуте, мы вышли в плей-офф, не проиграв ни разу.

Желание тренировать есть всегда. Думал ли я об уходе? Когда дела идут плохо, ясно, что ответственность лежит на тренере, поэтому да, я думал об этом».

Напомним, сборная Италии является соперником Украины в отборе на Евро-2024.