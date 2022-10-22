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Чемпионат Европы
22 октября 2022, 15:40 |
54
0

Роберто МАНЧИНИ: «Думал об уходе из сборной Италии»

Наставник «Скуадры Адзурры» мог покинуть свой пост

22 октября 2022, 15:40 |
54
0
Роберто МАНЧИНИ: «Думал об уходе из сборной Италии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что после невыхода на ЧМ-2022 думал об отставке:

«Мы должны принимать поражения, даже если они такие жёсткие, и начинать всё снова. Во время отбора мы постоянно шли впереди Швейцарии, доминировали в матче в Базеле. Вторая встреча с ними в Риме была немного сложнее, но мы не забили пенальти на 89-й минуте… В игре с Македонией мы пропустили только на 94-й минуте, мы вышли в плей-офф, не проиграв ни разу.

Желание тренировать есть всегда. Думал ли я об уходе? Когда дела идут плохо, ясно, что ответственность лежит на тренере, поэтому да, я думал об этом».

Напомним, сборная Италии является соперником Украины в отборе на Евро-2024.

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Роберто Манчини сборная Италии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник La Gazzetta dello Sport
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