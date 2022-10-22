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  4. ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси
Англия
22 октября 2022, 15:01 | Обновлено 22 октября 2022, 15:21
184
0

ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

22 октября 2022, 15:01 | Обновлено 22 октября 2022, 15:21
184
0
ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Симона Халеп сдала положительный допинг-тест
2. Диллиан Уайт определился с соперником
3. Малиновский остается трансферной целью Марселя
4. Тренер Арсенала рассказал о травме Зинченко
5. Прогноз на матч Челси – Манчестер Юнайтед

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Источник Sport.ua
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