Италия22 октября 2022, 12:03 |
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Милан продлит контракт с главным тренером
Руководство «россонери» довольно работой Стефано Пиоли
22 октября 2022, 12:03 |
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Руководство «Милана» работает над продлением контракта с главным тренером команды Стефано Пиоли. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Текущий контракт рассчитан до лета 2023 года. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года с опцией продления еще на год.
Пиоли возглавляет «Милан» с осени 2019 года. В прошлом сезоне он привел команду к первому за 11 лет чемпионскому титулу в Серии А.
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