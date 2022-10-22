Милан продлит контракт с главным тренером

Руководство «Милана» работает над продлением контракта с главным тренером команды Стефано Пиоли. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Текущий контракт рассчитан до лета 2023 года. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года с опцией продления еще на год.

Пиоли возглавляет «Милан» с осени 2019 года. В прошлом сезоне он привел команду к первому за 11 лет чемпионскому титулу в Серии А.