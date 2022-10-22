Бастони не выйдет в основе на матч против Фиорентины

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони не выйдет в основном составе своей команды на матч с «Фиорентиной».

У футболиста простуда, но при этом он будет находиться на скамейке запасных. В основном составе «нерадзурри» с большой долей вероятности появится опытный Франческо Ачерби, который перешёл в команду этим летом из римского «Лацио».

Матч «Фиорентина» – «Интер» состоится сегодня, 22 октября. Начало в 21:45 по Киеву.