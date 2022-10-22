Определились все полуфиналисты турнира ATP в Антверпене

В Антверпене (Бельгия) сыгран заключительный матч 1/4 финала турнира категории АТР 250. В нем отношения выяснили 32-летний британец Даниэль Эванс (№26 АТР) и 22-летний Феликс Оже-Альяссим (№10 АТР) из Канады.

Победу в трех сетах отпраздновал Оже-Альяссим. Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.

АТР Антверпен. 1/4 финала

Дэниел Эвенс (Великобритания) - Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:7 (4:7), 2:6

Победивший Оже-Альяссим стал последним полуфиналистом турнира. Его соперником по 1/2 финала станет 36-летний француз Ришар Гаске (№82 АТР). В другом полуфинале сыграют Доминик Тим и Себастьян Корда.