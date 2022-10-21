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  4. Куртуа расстроен из-за Золотого мяча. «Без вратаря вам ЛЧ не выиграть»
Испания
21 октября 2022, 19:40 |
1065
0

Куртуа расстроен из-за Золотого мяча. «Без вратаря вам ЛЧ не выиграть»

Тибо рассчитывал на более высокое место в рейтинге

21 октября 2022, 19:40 |
1065
0
Куртуа расстроен из-за Золотого мяча. «Без вратаря вам ЛЧ не выиграть»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа признает, что Карим Бензема заслуженно выиграл Золотой мяч, однако игрок хотел бы, чтобы стражи ворот получали больше признания.

«В прошлом году команда выиграла Лигу чемпионов не только благодаря Винисиусу, Бензема, Вальверде или Родриго. Но и благодаря Куртуа. Сейчас вратарь не только делает сейвы. Вратари в современном футболе начинают атаки, делают первые передачи и помогают выходить из-под прессинга».

«Без хорошего вратаря вам Лигу чемпионов не выиграть. К сожалению, во время голосований об этом часто забывают, а голоса скорее получит форвард, который много забивает, а не вратарь».

«Это обидно. Кстати, в детстве я не хотел быть вратарем, а хотел забивать голы», - сказал Куртуа.

Куртуа в рейтинге Золотого мяча занял 7-е место.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Золотой мяч Карим Бензема
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Источник Marca
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