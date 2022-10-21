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  4. Тренер Арсенала рассказал о травме Зинченко и его возвращении
Англия
21 октября 2022, 19:14 |
1049
0

Тренер Арсенала рассказал о травме Зинченко и его возвращении

Микель Артета рассказал о ситуации украинца

21 октября 2022, 19:14 |
1049
0
Тренер Арсенала рассказал о травме Зинченко и его возвращении
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Арсенала» Микель Артета оценил состояние здоровья украинца Александра Зинченко, который из-за травмы пропустил ряд матчей лондонской команды.

Артета не подтвердил, что Зинченко сыграет в ближайшем туре.

«Думаю, Алекс близок к возвращению. Ему все лучше и лучше, есть прогресс. У него случился рецидив того повреждения, которое было на старте сезона».

«Это печально, но зная Зинченко, я уверен, что он скоро вернется», - сказал Артета.

В воскресенье команда сыграет в АПЛ против «Саутгемптона».

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Источник ФК Арсенал Лондон
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