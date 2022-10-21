Тренер Арсенала рассказал о травме Зинченко и его возвращении

Наставник «Арсенала» Микель Артета оценил состояние здоровья украинца Александра Зинченко, который из-за травмы пропустил ряд матчей лондонской команды.

Артета не подтвердил, что Зинченко сыграет в ближайшем туре.

«Думаю, Алекс близок к возвращению. Ему все лучше и лучше, есть прогресс. У него случился рецидив того повреждения, которое было на старте сезона».

«Это печально, но зная Зинченко, я уверен, что он скоро вернется», - сказал Артета.

В воскресенье команда сыграет в АПЛ против «Саутгемптона».