Защитник Динамо: «На Евро-2023 все соперники по группе примерно равные»

Защитник «Динамо» и молодежной сборной Украины Александр Сирота оценил группу нашей команды на Евро-2023 U-21.

Украина U-21 сыграет против Испании, Хорватии и Румынии.

«У нас получился хороший квартет. Считаю, что соперники примерно одного уровня, поэтому для выхода из группы нужно выложиться на 1000 процентов и не забывать о своем футболе, в который молодежная сборная Украины умеет играть», — сказал Сирота.

Турнир стартует 21 июля 2023 года.