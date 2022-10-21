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Молодежные турниры
21 октября 2022, 18:59 |
428
0

Защитник Динамо: «На Евро-2023 все соперники по группе примерно равные»

Александр Сирота надеется, что команда выйдет в плей-офф

21 октября 2022, 18:59 |
428
0
Защитник Динамо: «На Евро-2023 все соперники по группе примерно равные»
uaf.ua

Защитник «Динамо» и молодежной сборной Украины Александр Сирота оценил группу нашей команды на Евро-2023 U-21.

Украина U-21 сыграет против Испании, Хорватии и Румынии.

«У нас получился хороший квартет. Считаю, что соперники примерно одного уровня, поэтому для выхода из группы нужно выложиться на 1000 процентов и не забывать о своем футболе, в который молодежная сборная Украины умеет играть», — сказал Сирота.

Турнир стартует 21 июля 2023 года.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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