Молодежные турниры21 октября 2022, 18:59 |
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Защитник Динамо: «На Евро-2023 все соперники по группе примерно равные»
Александр Сирота надеется, что команда выйдет в плей-офф
21 октября 2022, 18:59 |
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Защитник «Динамо» и молодежной сборной Украины Александр Сирота оценил группу нашей команды на Евро-2023 U-21.
Украина U-21 сыграет против Испании, Хорватии и Румынии.
«У нас получился хороший квартет. Считаю, что соперники примерно одного уровня, поэтому для выхода из группы нужно выложиться на 1000 процентов и не забывать о своем футболе, в который молодежная сборная Украины умеет играть», — сказал Сирота.
Турнир стартует 21 июля 2023 года.
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