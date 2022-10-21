Тен Хаг об отстранении Роналду: «Теперь у него есть время подумать»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что форвард Криштиану Роналду из-за своего поведения отстранен от ближайшего матча с «Челси».

«Теперь у Криштиану будет время подумать. И не только у него, а у всех остальных. Я предупреждал об этом ранее, должны быть последствия. У нас командный вид спорта, вы постоянно вместе - тренируетесь, играете».

«Нужно соответствовать стандартам», — сказал тен Хаг.

Роналду был отстранен и оштрафован из-за отказа выйти на замену в матче с «Тоттенхэмом», а также португалец покинул стадион до финального свистка.