Тен Хаг об отстранении Роналду: «Теперь у него есть время подумать»
Форвард пропустит ближайший матч
Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что форвард Криштиану Роналду из-за своего поведения отстранен от ближайшего матча с «Челси».
«Теперь у Криштиану будет время подумать. И не только у него, а у всех остальных. Я предупреждал об этом ранее, должны быть последствия. У нас командный вид спорта, вы постоянно вместе - тренируетесь, играете».
«Нужно соответствовать стандартам», — сказал тен Хаг.
Роналду был отстранен и оштрафован из-за отказа выйти на замену в матче с «Тоттенхэмом», а также португалец покинул стадион до финального свистка.
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