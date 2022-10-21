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  4. Тен Хаг об отстранении Роналду: «Теперь у него есть время подумать»
Англия
21 октября 2022, 16:52 |
425
0

Тен Хаг об отстранении Роналду: «Теперь у него есть время подумать»

Форвард пропустит ближайший матч

21 октября 2022, 16:52 |
425
0
Тен Хаг об отстранении Роналду: «Теперь у него есть время подумать»
Skysports.com

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что форвард Криштиану Роналду из-за своего поведения отстранен от ближайшего матча с «Челси».

«Теперь у Криштиану будет время подумать. И не только у него, а у всех остальных. Я предупреждал об этом ранее, должны быть последствия. У нас командный вид спорта, вы постоянно вместе - тренируетесь, играете».

«Нужно соответствовать стандартам», — сказал тен Хаг.

Роналду был отстранен и оштрафован из-за отказа выйти на замену в матче с «Тоттенхэмом», а также португалец покинул стадион до финального свистка.

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Криштиану Роналду Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед
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Источник Sky Sports
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