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Украина. Премьер лига
21 октября 2022, 16:30 | Обновлено 21 октября 2022, 16:34
185
0

Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Футболисты Динамо играют на приличном уровне»

Специалист – о критике в сторону киевского клуба

21 октября 2022, 16:30 | Обновлено 21 октября 2022, 16:34
185
0
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Футболисты Динамо играют на приличном уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением об игре киевского «Динамо» на международной арене.

«В прошлом году динамовцы завоевали все трофеи и собирались дальше продолжать свою победную поступь. Но 24 февраля все кардинально изменилось. Конечно, о футболе внутри страны вообще никто не думал. Было очень сложно готовиться всем командам. Сейчас динамовцы играют в очень сильной группе Лиги Европы. Это хорошая школа для молодых игроков. Сложно играть, динамовцев многие критикуют. А что критиковать? Динамовцы на пик формы раньше других вышли, потому что они раньше начинали. Мы, тренеры и специалисты, понимаем, что происходит. Если у других команд была возможность набирать максимальное количество игроков по разным причинам, то динамовцы сконцентрировались сохранить всех своих ребят и дать возможность дальше прогрессировать этой молодежи. Они ставку на молодежь давно сделали и от нее не отказываются. Конечно, результат не всегда такой, которого многие ждут. Но критиковать легче всего! Но, когда сборная Украины собирается, мы видим, что динамовцев приглашают, и они на приличном уровне играют», - сказал Грозный.

Отметим, что после четырех туров «Динамо» не набрало ни одного очка в групповом раунде Лиги Европы.

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Источник Sport.ua
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