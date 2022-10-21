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  4. Куртуа - снова в составе Реала. Лунин вернется на лавку запасных?
Испания
21 октября 2022, 16:29 | Обновлено 21 октября 2022, 16:30
465
0

Куртуа - снова в составе Реала. Лунин вернется на лавку запасных?

Куртуа - в заявке на матч чемпионата Испании

21 октября 2022, 16:29 | Обновлено 21 октября 2022, 16:30
465
0
Куртуа - снова в составе Реала. Лунин вернется на лавку запасных?
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» объявил заявку игроков на матч Ла Лиги против «Севильи». Впервые за месяц в списке доступных футболистов появился основной вратарь Тибо Куртуа.

При этом тренер Карло Анчелотти на пресс-конференции просто подтвердил, что Куртуа вернулся, но не сказал, что он точно заменит Андрея Лунина в основном составе.

Украинский кипер провел шесть кряду матчей, в том числе против «Барселоны».

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
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Источник Marca
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