Куртуа - снова в составе Реала. Лунин вернется на лавку запасных?

«Реал» объявил заявку игроков на матч Ла Лиги против «Севильи». Впервые за месяц в списке доступных футболистов появился основной вратарь Тибо Куртуа.

При этом тренер Карло Анчелотти на пресс-конференции просто подтвердил, что Куртуа вернулся, но не сказал, что он точно заменит Андрея Лунина в основном составе.

Украинский кипер провел шесть кряду матчей, в том числе против «Барселоны».