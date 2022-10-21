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Украина. Премьер лига
21 октября 2022, 15:45 | Обновлено 21 октября 2022, 16:10
669
0

Металлист – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 октября в 13:00 поединок 9-го тура чемпионата УПЛ

21 октября 2022, 15:45 | Обновлено 21 октября 2022, 16:10
669
0
Металлист – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» сыграет против «Днепра-1».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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