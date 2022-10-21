Украина. Премьер лига21 октября 2022, 15:45 | Обновлено 21 октября 2022, 16:10
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Металлист – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 октября в 13:00 поединок 9-го тура чемпионата УПЛ
21 октября 2022, 15:45 | Обновлено 21 октября 2022, 16:10
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В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» сыграет против «Днепра-1».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Днепр-1».
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