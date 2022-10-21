Украина. Премьер лига21 октября 2022, 15:41 |
867
4
Возвращение домой. Динамо проведет матч с Ворсклой в Киеве
Но не на НСК Олимпийский
21 октября 2022, 15:41 |
867
4
«Динамо» объявило, что матч 9-го тура УПЛ против «Ворсклы» состоится в Киеве. Однако было принято решение играть не на НСК Олимпийский, а на стадионе имени Лобановского.
Прошлый тур киевляне пропустили, так как матч против «Металлиста» перенесли из-за сложной военной ситуации в Киеве, связанной с массированными обстрелами россией.
Игра состоится в воскресенье, 23 октября, начало – в 13:00.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 октября 2022, 18:28 7
Тренер сказал, что игра состоится в декабре
Футбол | 21 октября 2022, 13:20 0
У португальца есть шанс вернуться в команду
Война | 21.10.2022, 13:05
Футбол | 21.10.2022, 10:24
Футбол | 21.10.2022, 05:45
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Главное, чтоб не устали до матча, бедняжки. А то так тяжело на дорогих машинах по столице кататься ((
У меня вопрос: Забарный не сыграет с Ворсклой или с Металлистом, а то волнуюсь?)
Успіху ДК. а без глядачів то мало б бути пофіг на якому стадіоні
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.10.2022, 20:25 1
20.10.2022, 09:18 6
20.10.2022, 14:59 13
20.10.2022, 03:41 13
20.10.2022, 20:11 16
21.10.2022, 07:32 1
20.10.2022, 07:00
19.10.2022, 18:06 2