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  4. Возвращение домой. Динамо проведет матч с Ворсклой в Киеве
Украина. Премьер лига
21 октября 2022, 15:41 |
867
4

Возвращение домой. Динамо проведет матч с Ворсклой в Киеве

Но не на НСК Олимпийский

21 октября 2022, 15:41 |
867
4
Возвращение домой. Динамо проведет матч с Ворсклой в Киеве
ФК Динамо Киев

«Динамо» объявило, что матч 9-го тура УПЛ против «Ворсклы» состоится в Киеве. Однако было принято решение играть не на НСК Олимпийский, а на стадионе имени Лобановского.

Прошлый тур киевляне пропустили, так как матч против «Металлиста» перенесли из-за сложной военной ситуации в Киеве, связанной с массированными обстрелами россией.

Игра состоится в воскресенье, 23 октября, начало – в 13:00.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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Cryos
Главное, чтоб не устали до матча, бедняжки. А то так тяжело на дорогих машинах по столице кататься ((
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+1
Andr_Egor
У меня вопрос: Забарный не сыграет с Ворсклой или с Металлистом, а то волнуюсь?)
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+1
nick07
Успіху ДК. а без глядачів то мало б бути пофіг на якому стадіоні
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0
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