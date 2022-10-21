Возвращение домой. Динамо проведет матч с Ворсклой в Киеве

«Динамо» объявило, что матч 9-го тура УПЛ против «Ворсклы» состоится в Киеве. Однако было принято решение играть не на НСК Олимпийский, а на стадионе имени Лобановского.

Прошлый тур киевляне пропустили, так как матч против «Металлиста» перенесли из-за сложной военной ситуации в Киеве, связанной с массированными обстрелами россией.

Игра состоится в воскресенье, 23 октября, начало – в 13:00.