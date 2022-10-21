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Украина. Премьер лига
21 октября 2022, 15:15 | Обновлено 21 октября 2022, 15:23
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Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Для Кучера это огромнейший бесценный опыт»

Специалист – о борьбе «Днепра-1» на два фронта

21 октября 2022, 15:15 | Обновлено 21 октября 2022, 15:23
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Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Для Кучера это огромнейший бесценный опыт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением об игре «Днепра-1» в новом сезоне.

«В связи с переходом Игора Йовичевича в донецкий «Шахтер» руководство «Днепра-1», скажем так, сделало ставку на Евгения Красникова, который пришел в связке с 39-летним главным тренером Александром Кучером, с которым они вместе сотрудничали в «Металлисте», возрождая его.

Параллельно пришлось решать несколько задач. Во-первых, сохранить лидеров команды Довбика, Пихаленка, Назаренко и так далее. Во-вторых, провести оперативно качественную селекцию с целью усиления команды с учетом участия в еврокубках. В-третьих, поставить качественную, современную, командную игру с учетом своего тренерского видения и наличия исполнителей. Конечно, во многом был цейтнот времени, так как уже в августе стартовали матчи квалификации еврокубков. К сожалению, в обеих матчах квалификации Лиги Европы днепряне проиграли «АЕКу» из Ларнаки (1:2 и 0:3). Но это естественно. Новая команда, игроки только собрались, им нужно было время на то, чтобы притереться друг к другу. Днепряне столкнулись со сверхнапряженным графиком, когда матчи идут через два дня на третий и через три на четвертый. Также команду ждало много переездов. Домашние игры еврокубков днепряне начали играть в Словакии, а домашние поединки УПЛ – в Ужгороде. В такой ситуации, в первую очередь, требуется не ведение планомерного тренировочного процесса, а хотя бы успевать проводить комплексное восстановление футболистов, а также проводить разборы матчей.

Команда все время в дороге – переезды, перелеты, а матчи идут через два на третий. Я-то как тренер знаю, как это все непросто. Для любого тренера – это огромнейший бесценный опыт. По книгам и методичкам ты его не получишь. Здесь на первый план выходит психологическое умение выстраивать микроклимат команды. Важно общение тренера с лидерами команды, адаптация новичков и молодежи, личное общение с каждым футболистом, уверенность в собственном видении постановки игры, умение держать удар, брать ответственность на себя, защищая игроков. Только в такой стрессовой ситуации и проявляются сильные качества руководителей тренерского штаба и футболистов. К тому же, нужно научиться выдерживать напряжение, связанное с войной и со всеми футбольными моментами. Работа в больших клубах из больших футбольных городов постоянно заставляет быть готовым брать высоту, «которая раньше тебе не покорялась». Но в то же время - это большой стимул и возможности для всех».

Отметим, что после 7 сыгранных матчей «Днепр-1» лидирует в турнирной таблице чемпионата УПЛ, имея в активе 19 очков.

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Источник Sport.ua
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