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Украина. Премьер лига
21 октября 2022, 14:50 | Обновлено 21 октября 2022, 15:38
206
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Днепр-1

В Ужгороде состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги

21 октября 2022, 14:50 | Обновлено 21 октября 2022, 15:38
206
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Днепр-1
СК Днепр-1

В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» сыграет против «Днепра-1».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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