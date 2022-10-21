В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» сыграет против «Днепра-1».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Днепр-1».