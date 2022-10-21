Смотри матч Челси – МЮ бесплатно на YouTube канале Setanta Sports

«Челси» – «Манчестер Юнайтед». 22 октября. 19.30. «Стемфорд Бридж».

Прямая трансляция – YouTube канал Setanta Sports Premier League

Parimatch и Setanta Sports объединяются ради украинского зрителя

Впервые в истории украинского спортивного телевидения отдельные матчи самой престижной футбольной лиги мира АПЛ будут доступны для украинских болельщиков абсолютно бесплатно.

Смотреть топовые противостояния английского футбола можно будет на YouTube канале Setanta Sports – официального бродкастера Английской Премьер Лиги и Кубка Англии на территории Украины.

Это стало возможным благодаря партнерству лидера индустрии развлечений Parimatch Ukraine и спортивной OTT-платформы Setanta Sports. Parimatch Ukraine, как один из главных меценатов спорта в Украине, знает и поддерживает любовь украинских болельщиков к качественному и профессиональному спортивному контенту, и как беттинг-партнер одного из самых титулованных клубов Англии FC Chelsea стремится привлечь украинское футбольное сообщество к новой культуре просмотра игры и боления.

Первый матч проекта, который будет в свободном доступе для украинцев – «Челси» – «Манчестер Юнайтед».

Прогноз на матч от Parimatch Ukraine

Parimatch определил фаворитов главного поединка 13-го тура АПЛ. Эксперты считают, что дома «Челси» будет гораздо легче одолеть принципиального соперника. На победу «аристократов» выставлен коэффициент – 2.12, в то время как шансы манкуниацев заработать три очка на «Стемфорд Бридж» оценивают как 3.60 к 1. Коэффициент на ничью в этом матче – 3.50.

Впервые эти две команды сыграли между собой более 100 лет назад, в 1905 году, и та встреча завершилась нулевой ничьей. А дальше «Челси» и «МЮ» встречались еще 191 раз. И статистика на стороне манкунианцев. Они побеждали лондонцев 78 раз, а «аристократы» били «красных дьяволов» - 54. Вничью команды играли 60 раз.

Следует отметить, что в последних четырех поединках АПЛ будущие оппоненты делили между собой очки. В сезоне-2020/21 команды обменялись нулевыми ничьими, а в следующем сезоне дважды сыграли 1:1.

В этом году «Челси» и «МЮ» вошли не с лучшими результатами, и после 10 сыгранных матчей в чемпионате разместились на 4-м и 5-м местах в турнирной таблице соответственно. Причем лондонцы набрали всего на 1 пункт больше, так что в случае победы манкунианцы обойдут соперников.

Матч обещает быть интересным. Синий Лондон против красного Манчестера.

Эксперименты Грэма Поттера против вывески Эрика тен Хага, талант Рашфорда против дерзости Стерлинга, и, конечно, Криштиану Роналду.

Противостояние, пропустить которое нет причин! Выбирай своего фаворита и заряжай на победу вместе с Parimatch Ukraine!