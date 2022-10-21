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Украина. Премьер лига
21 октября 2022, 11:53 | Обновлено 21 октября 2022, 12:11
232
0

Назначена дата рассмотрения КДК УАФ инцидента после матча Рух – Днепр-1

Черту под поединком подвела драка

21 октября 2022, 11:53 | Обновлено 21 октября 2022, 12:11
232
0
Назначена дата рассмотрения КДК УАФ инцидента после матча Рух – Днепр-1
УПЛ

Решение по инциденту после матча «Рух» – «Днепр-1» в 7-м туре УПЛ Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынесет 27 октября.

Сообщается, что Комитет открыл производство по делу о ненадлежащей организации матча и драке между официальными лицами клубов. Напомним, после финального свистка прямо на поле подрались спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников и генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин.

На заседании КДК УАФ обязательно должны присутствовать главные участники скандального инцидента – Красников и Дедышин.

В матче «Рух» - «Днепр-1» победу со счетом 3:2 одержали гости, забив победный гол на пятой компенсированной минуте поединка. Львовский клуб доигрывал матч в меньшинстве.

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КДК УАФ Днепр-1 Рух Львов Евгений Красников Игорь Дедышин драка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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