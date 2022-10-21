Назначена дата рассмотрения КДК УАФ инцидента после матча Рух – Днепр-1

Решение по инциденту после матча «Рух» – «Днепр-1» в 7-м туре УПЛ Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынесет 27 октября.

Сообщается, что Комитет открыл производство по делу о ненадлежащей организации матча и драке между официальными лицами клубов. Напомним, после финального свистка прямо на поле подрались спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников и генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин.

На заседании КДК УАФ обязательно должны присутствовать главные участники скандального инцидента – Красников и Дедышин.

В матче «Рух» - «Днепр-1» победу со счетом 3:2 одержали гости, забив победный гол на пятой компенсированной минуте поединка. Львовский клуб доигрывал матч в меньшинстве.