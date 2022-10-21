Киченок/Остапенко – Крейчикова/Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда в Гвадалахаре
В пятницу украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.
В 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под пятым номером, сразятся против лидеров посева Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой из Чехии. Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 23:00 по Киеву.
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