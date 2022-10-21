ВИДЕО. УЕФА вспомнил пента-трик Луиса Адриано за Шахтер в ворота БАТЭ
Восемь лет назад бразильца еще уважали болельщики донетчан
21 октября 2014 года донецкий «Шахтер» уничтожил БАТЭ со счетом 7:0 в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Пять голов в том матче забил бразильский форвард Луис Адриано, который в 2017 году перешел в «Спартак», чем обнулил свои заслуги перед болельщиками украинского клуба.
Отметим, что в том сезоне в группе с «Шахтером» и БАТЭ также играли «Порту» и «Атлетик» Бильбао. Донецкому клубу удалось занять второе место, но в 1/8 финала свои 0:7 «горняки» получили в матче с «Баварией».
8 лет назад Луис Адриано забил 5 голов, а "Шахтер" разгромил БАТЭ 7:0#ЛигаЧемпионов | @FCShakhtar pic.twitter.com/KN21Ohc7tp— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 21, 2022
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