ВИДЕО. УЕФА вспомнил пента-трик Луиса Адриано за Шахтер в ворота БАТЭ

21 октября 2014 года донецкий «Шахтер» уничтожил БАТЭ со счетом 7:0 в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Пять голов в том матче забил бразильский форвард Луис Адриано, который в 2017 году перешел в «Спартак», чем обнулил свои заслуги перед болельщиками украинского клуба.

Отметим, что в том сезоне в группе с «Шахтером» и БАТЭ также играли «Порту» и «Атлетик» Бильбао. Донецкому клубу удалось занять второе место, но в 1/8 финала свои 0:7 «горняки» получили в матче с «Баварией».