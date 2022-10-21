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Другие новости
21 октября 2022, 10:36 | Обновлено 21 октября 2022, 10:38
167
0

ВИДЕО. Роналду на выход, у Беринчика бой в Англии, ставим на Ювентус

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

21 октября 2022, 10:36 | Обновлено 21 октября 2022, 10:38
167
0
ВИДЕО. Роналду на выход, у Беринчика бой в Англии, ставим на Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед
2. Сезон в Ла Лиге могут приостановить
3. Беринчик проведет бой в андеркарде поединка Фьюри – Чисора
4. Прогноз на матч Ювентус – Эмполи

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Источник Sport.ua
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