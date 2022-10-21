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  4. ШАПАРЕНКО: «Люди не видят того, что Луческу сделал для Динамо за 2 года»
Украина. Премьер лига
21 октября 2022, 09:25 | Обновлено 21 октября 2022, 09:34
638
4

ШАПАРЕНКО: «Люди не видят того, что Луческу сделал для Динамо за 2 года»

Хавбек киевлян считает, что команда преодолеет кризис

21 октября 2022, 09:25 | Обновлено 21 октября 2022, 09:34
638
4
ШАПАРЕНКО: «Люди не видят того, что Луческу сделал для Динамо за 2 года»
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал об удачных и неудачных периодах работы Мирчи Луческу в киевском клубе.

«Луческу всем дает советы, все прислушиваются к нему. И был результат, как только он пришел. Но сейчас такая ситуация в стране и эти переезды. Устали ребята, чуть не те результаты.

Эксперты всегда знают. Когда «Динамо» 2 года выигрывало, никто ничего не говорил. 3 игры проиграли – и уже идет критика. Всегда так. Люди не видят того, что Луческу сделал для «Динамо» за 2 года, когда в стране было все хорошо и мы играли, добывали трофеи. Об этом все забыли, и сейчас хотят нам только навредить этой критике. Мало кто поддерживает», – сказал Шапаренко.

«Динамо» занимает 9-е место в УПЛ и последнее место в группе Лиги Европы. Команда проиграла 9 из 12 последних матчей.

Ранее Шапаренко рассказал, почему перестал забивать Беседин.

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Николай Шапаренко Динамо Киев Мирча Луческу
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Источник Влада Седан
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Комментарии 4
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Пусть Суркис и К организуют выставку достижений Динамо Киев где то в сети  за это время.  Народ и оценит.
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+2
Игорь Левченко
Устали от чего? Может надо поменять их местами, с пацанами на передовой?! Твое дело лечиться, а не задвигать всякую хрень. Так и скажи, что мы не можем, что мы кривоногие.
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+2
Игорь Плахтий
"Люди не бачать того, що Луческу зробив для «Динамо..." - так просвети нас, темних.
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0
Ivan Homonaj
ану що що цей циганиско зробив в Динамо ану скажи.............. немели дурницю ніхрена він незробив і мабуть незробить уже....
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-1
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