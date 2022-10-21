ШАПАРЕНКО: «Люди не видят того, что Луческу сделал для Динамо за 2 года»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал об удачных и неудачных периодах работы Мирчи Луческу в киевском клубе.

«Луческу всем дает советы, все прислушиваются к нему. И был результат, как только он пришел. Но сейчас такая ситуация в стране и эти переезды. Устали ребята, чуть не те результаты.

Эксперты всегда знают. Когда «Динамо» 2 года выигрывало, никто ничего не говорил. 3 игры проиграли – и уже идет критика. Всегда так. Люди не видят того, что Луческу сделал для «Динамо» за 2 года, когда в стране было все хорошо и мы играли, добывали трофеи. Об этом все забыли, и сейчас хотят нам только навредить этой критике. Мало кто поддерживает», – сказал Шапаренко.

«Динамо» занимает 9-е место в УПЛ и последнее место в группе Лиги Европы. Команда проиграла 9 из 12 последних матчей.

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