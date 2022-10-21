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Испания
21 октября 2022, 05:00 |
3
0

Осасуна – Эспаньол – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

21 октября 2022, 05:00 |
3
0
Осасуна – Эспаньол – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура испанской Примеры «Осасуна» на своем поле минимально выиграла у «Эспаньола» со счетом 1:0.

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Источник MEGOGO
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