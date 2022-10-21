Испания21 октября 2022, 05:00 |
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Осасуна – Эспаньол – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
21 октября 2022, 05:00 |
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В матче 10-го тура испанской Примеры «Осасуна» на своем поле минимально выиграла у «Эспаньола» со счетом 1:0.
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