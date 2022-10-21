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Чемпионат Испании
Альмерия
20.10.2022, FT 3 : 2
Жирона
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Испания
21 октября 2022, 04:04 | Обновлено 21 октября 2022, 04:35
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0

Альмерия – Жирона – 3:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

21 октября 2022, 04:04 | Обновлено 21 октября 2022, 04:35
12
0
Альмерия – Жирона – 3:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура испанской Примеры «Альмерия» на своем поле выиграла у «Жироны» со счетом 3:2.

События матча

83’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Рикельме (Жирона).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Эмбарба (Альмерия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Эль Билал Туре (Альмерия).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Баптистао (Альмерия).
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видео голов и обзор Жирона Альмерия чемпионат Испании по футболу Ла Лига
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Источник MEGOGO
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