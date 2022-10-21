Испания21 октября 2022, 04:04 | Обновлено 21 октября 2022, 04:35
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Альмерия – Жирона – 3:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
21 октября 2022, 04:04 | Обновлено 21 октября 2022, 04:35
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В матче 10-го тура испанской Примеры «Альмерия» на своем поле выиграла у «Жироны» со счетом 3:2.
События матча
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Рикельме (Жирона).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Эмбарба (Альмерия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Эль Билал Туре (Альмерия).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Баптистао (Альмерия).
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