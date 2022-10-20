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Европейская Суперлига
20 октября 2022, 21:11 |
254
0

Суперлига снова приглашает клубы АПЛ присоединиться к чемпионату

Руководство ждет команды из АПЛ

20 октября 2022, 21:11 |
254
0
Суперлига снова приглашает клубы АПЛ присоединиться к чемпионату
Skysports.com

Новый руководитель Суперлиги по футболу Бернд Райхарт заявил, что организация ждет возвращения клубов АПЛ, если они хотят пересмотреть свое мнение по поводу участие в лиге.

«Если клубы АПЛ захотят это обсудить, то двери открыты. Есть команды, которые готовы нас слушать, несмотря на критику. Они слушают наши аргументы, изучают возможности», — сказал Райхарт.

«Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» ранее официально присоединились к Суперлиге, но быстро вышли из организации после критики со стороны болельщиков.

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Источник BBC
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