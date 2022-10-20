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  4. Илкай ГЮНДОГАН: «Холанд очень скромен. Он станет еще лучше»
Англия
20 октября 2022, 19:37 |
62
1

Илкай ГЮНДОГАН: «Холанд очень скромен. Он станет еще лучше»

Хавбек «Манчестер Сити» – о лидере атак команды

20 октября 2022, 19:37 |
62
1
Илкай ГЮНДОГАН: «Холанд очень скромен. Он станет еще лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган считает, что в ближайшие годы Эрлинг Холанд завоюет Золотой мяч:

«У Холанда есть мастерство – все это видят. Он уже многое дает и нашей команде, и футболу. Но еще важно и то, как он справляется с моментами, которые важны для него. В дни матчей и на тренировках мы видим его характер и настроение. Думаю, это нечто особенное.

А еще Эрлинг очень скромен. Он знает, что ему нужно еще очень много работать, чтобы стать еще лучше. Уверен, благодаря всем этим качествам Голанд станет еще лучше. Не только в этом сезоне, но и в ближайшие годы.

Это сделает его невероятным игроком. Эрлинг уже им есть, но он станет еще лучше, и это повысит его шансы на Золотой мяч».

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Илкай Гюндоган Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник ФК Манчестер Сити
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Комментарии 1
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Александр
Шапаренко говорит что был бы Беседин вместо холанда в Мансити то это одно и тоже .забил бы столько же .а если бы вместе с шапаренко то вдвое больше 
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