Илкай ГЮНДОГАН: «Холанд очень скромен. Он станет еще лучше»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган считает, что в ближайшие годы Эрлинг Холанд завоюет Золотой мяч:

«У Холанда есть мастерство – все это видят. Он уже многое дает и нашей команде, и футболу. Но еще важно и то, как он справляется с моментами, которые важны для него. В дни матчей и на тренировках мы видим его характер и настроение. Думаю, это нечто особенное.

А еще Эрлинг очень скромен. Он знает, что ему нужно еще очень много работать, чтобы стать еще лучше. Уверен, благодаря всем этим качествам Голанд станет еще лучше. Не только в этом сезоне, но и в ближайшие годы.

Это сделает его невероятным игроком. Эрлинг уже им есть, но он станет еще лучше, и это повысит его шансы на Золотой мяч».