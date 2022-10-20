Молодежные турниры20 октября 2022, 19:28 |
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Защитник Украины U-21: «На Евро-2023 у нас есть шанс выйти из группы»
Константин Вивчаренко оценил группу на Евро-2023
20 октября 2022, 19:28 |
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Молодежная сборная Украины на Евро-2023 сыграет в группе с Испанией, Румынией и Хорватией. Защитник команды Константин Вивчаренко считает, что сборная может выйти из этого квартета в плей-офф.
«На Евро нам выпали очень сильные сборные, но у нас есть шансы на выход из группы. Нужно показывать свой футбол, который мы не раз демонстрировали в отборочном турнире, и добиваться результата».
«Важно подойти к чемпионату Европы в оптимальной форме», – сказал Вивчаренко.
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