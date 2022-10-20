Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Украины U-21: «На Евро-2023 у нас есть шанс выйти из группы»
Молодежные турниры
20 октября 2022, 19:28 |
152
0

Защитник Украины U-21: «На Евро-2023 у нас есть шанс выйти из группы»

Константин Вивчаренко оценил группу на Евро-2023

20 октября 2022, 19:28 |
152
0
Защитник Украины U-21: «На Евро-2023 у нас есть шанс выйти из группы»
uefa.com

Молодежная сборная Украины на Евро-2023 сыграет в группе с Испанией, Румынией и Хорватией. Защитник команды Константин Вивчаренко считает, что сборная может выйти из этого квартета в плей-офф.

«На Евро нам выпали очень сильные сборные, но у нас есть шансы на выход из группы. Нужно показывать свой футбол, который мы не раз демонстрировали в отборочном турнире, и добиваться результата».

«Важно подойти к чемпионату Европы в оптимальной форме», – сказал Вивчаренко.

По теме:
Надежды на выход из группы. Что нужно знать о соперниках Украины на ЧЕ-2023
Тренер сборной Хорватии U-21: «Украина точно не сильнее нас»
РОТАНЬ: «Стратегически игра с Испанией в последнем туре выглядит неплохо»
Константин Вивчаренко сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо
Футбол | 20 октября 2022, 13:30 12
Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо
Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо

Николай уверен, что это обычная усталость

Шаран рассказал, почему Минай согласился перенести матч с Шахтером
Футбол | 20 октября 2022, 18:28 6
Шаран рассказал, почему Минай согласился перенести матч с Шахтером
Шаран рассказал, почему Минай согласился перенести матч с Шахтером

Тренер сказал, что игра состоится в декабре

Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
Футбол | 20.10.2022, 12:36
Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
Футбол | 19.10.2022, 20:25
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
Источник: Аталанта летом пыталась подписать Мудрика
Футбол | 20.10.2022, 18:22
Источник: Аталанта летом пыталась подписать Мудрика
Источник: Аталанта летом пыталась подписать Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Марта КОСТЮК: «Болезненное поражение»
ФОТО. Марта КОСТЮК: «Болезненное поражение»
19.10.2022, 05:43 1
Теннис
Вадим ГУТЦАЙТ: «Зрители на трибунах? Главное – безопасность»
Вадим ГУТЦАЙТ: «Зрители на трибунах? Главное – безопасность»
20.10.2022, 13:59 1
Баскетбол
Реал разгромил Эльче на выезде. Лунин провел отличный сухой матч
Реал разгромил Эльче на выезде. Лунин провел отличный сухой матч
19.10.2022, 23:59
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Отличная игра. А теперь Лунин снова сядет на скамейку запасных»
АНЧЕЛОТТИ: «Отличная игра. А теперь Лунин снова сядет на скамейку запасных»
20.10.2022, 06:12 7
Футбол
Один из представителей тренерского штаба поветкина воюет против Украины
Один из представителей тренерского штаба поветкина воюет против Украины
19.10.2022, 01:57 1
Бокс
ФОТО. Роналду психанул и ушел в раздевалку МЮ на 90-й минуте
ФОТО. Роналду психанул и ушел в раздевалку МЮ на 90-й минуте
20.10.2022, 03:41 11
Футбол
Назван главный претендент на Золотой мяч-2023
Назван главный претендент на Золотой мяч-2023
19.10.2022, 08:53 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата проведения третьего боя Фьюри – Чисора
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата проведения третьего боя Фьюри – Чисора
20.10.2022, 12:12 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности