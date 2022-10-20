Шаран рассказал, почему Минай согласился перенести матч с Шахтером

Тренер «Миная» Владимир Шаран подтвердил, что клуб согласился перенести матч 8-го тура УПЛ против «Шахтера», который готовится к важному поединку Лиги чемпионов.

«Шахтер» обратился к нам с просьбой перенести этот поединок, чтобы он мог подготовиться к решающему матчу в Лиге чемпионов. Мы пошли навстречу, потому что дончане очень многое делают для украинского футбола и зарабатывают деньги, которые, в том числе, тратят на ВСУ».

«Наша игра с «горняками» пройдет в декабре», — сказал Шаран.