Шаран рассказал, почему Минай согласился перенести матч с Шахтером
Тренер сказал, что игра состоится в декабре
Тренер «Миная» Владимир Шаран подтвердил, что клуб согласился перенести матч 8-го тура УПЛ против «Шахтера», который готовится к важному поединку Лиги чемпионов.
«Шахтер» обратился к нам с просьбой перенести этот поединок, чтобы он мог подготовиться к решающему матчу в Лиге чемпионов. Мы пошли навстречу, потому что дончане очень многое делают для украинского футбола и зарабатывают деньги, которые, в том числе, тратят на ВСУ».
«Наша игра с «горняками» пройдет в декабре», — сказал Шаран.
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