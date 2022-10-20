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  4. Шаран рассказал, почему Минай согласился перенести матч с Шахтером
Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 18:28 |
1644
6

Шаран рассказал, почему Минай согласился перенести матч с Шахтером

Тренер сказал, что игра состоится в декабре

20 октября 2022, 18:28 |
1644
6
Шаран рассказал, почему Минай согласился перенести матч с Шахтером
ФК Минай

Тренер «Миная» Владимир Шаран подтвердил, что клуб согласился перенести матч 8-го тура УПЛ против «Шахтера», который готовится к важному поединку Лиги чемпионов.

«Шахтер» обратился к нам с просьбой перенести этот поединок, чтобы он мог подготовиться к решающему матчу в Лиге чемпионов. Мы пошли навстречу, потому что дончане очень многое делают для украинского футбола и зарабатывают деньги, которые, в том числе, тратят на ВСУ».

«Наша игра с «горняками» пройдет в декабре», — сказал Шаран.

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Источник FanDay
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Комментарии 6
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Veter
Всё верно. Ведь у нас всего ОДИН представитель в ЛЧ.
Правда решало ведь руководство Миная, а не тренер Шаран.
Ответить
+3
zelc006
Красавчег! Слава ВСУ та Шахтарю!
Ответить
0
AK.228
правильна позиція, українська!
Ответить
0
AK.228
А ту…пі динамофіли не розуміють 
Ответить
-1
FootFun
Зараз налетять фани клубу який слабший за бронзу Кіпру, і кричатимуть що Ахметов Шарана купив
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-2
Злий Глобинець
Все правильно. Ось перед матчем з Динамо Шахтар перерахував 500 тисяч на платформу United24. І ще не одноразова акція, дай Бог побільше перемог Шахтарю в єврокубках.
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-3
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