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  4. Возвращение Куртуа могут отложить. Лунин еще может сыграть с Севильей
Испания
20 октября 2022, 17:40 |
793
0

Возвращение Куртуа могут отложить. Лунин еще может сыграть с Севильей

Украинский вратарь уже провел 6 матчей кряду

20 октября 2022, 17:40 |
793
0
Возвращение Куртуа могут отложить. Лунин еще может сыграть с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации мадридского издания Marca, вратарь «Реала» Тибо Куртуа уже несколько дней проводит полноценные тренировки, но его возвращение на поле в матче с «Севильей» еще не гарантировано.

Сообщается, что Куртуа и наставник Карло Анчелотти решат вопрос участия кипера в следующей игре в пятницу.

Если будет решено дать Тибо еще немного времени, то против «Севильи» сыграет Андрей Лунин. Украинец провел шесть кряду матчей, в том числе против «Барселоны».

При этом Анчелотти все же уверен, что Куртуа вернется в субботу.

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Источник Marca
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