Возвращение Куртуа могут отложить. Лунин еще может сыграть с Севильей

По информации мадридского издания Marca, вратарь «Реала» Тибо Куртуа уже несколько дней проводит полноценные тренировки, но его возвращение на поле в матче с «Севильей» еще не гарантировано.

Сообщается, что Куртуа и наставник Карло Анчелотти решат вопрос участия кипера в следующей игре в пятницу.

Если будет решено дать Тибо еще немного времени, то против «Севильи» сыграет Андрей Лунин. Украинец провел шесть кряду матчей, в том числе против «Барселоны».

При этом Анчелотти все же уверен, что Куртуа вернется в субботу.