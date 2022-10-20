Возвращение Куртуа могут отложить. Лунин еще может сыграть с Севильей
Украинский вратарь уже провел 6 матчей кряду
По информации мадридского издания Marca, вратарь «Реала» Тибо Куртуа уже несколько дней проводит полноценные тренировки, но его возвращение на поле в матче с «Севильей» еще не гарантировано.
Сообщается, что Куртуа и наставник Карло Анчелотти решат вопрос участия кипера в следующей игре в пятницу.
Если будет решено дать Тибо еще немного времени, то против «Севильи» сыграет Андрей Лунин. Украинец провел шесть кряду матчей, в том числе против «Барселоны».
При этом Анчелотти все же уверен, что Куртуа вернется в субботу.
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