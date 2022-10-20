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Чемпионат мира
20 октября 2022, 17:05 | Обновлено 20 октября 2022, 17:24
230
1

Поедет в Катар? Кендзера – в расширенной заявке сборной Польши на ЧМ-2022

Защитник «Динамо» попал в расширенный список

20 октября 2022, 17:05 | Обновлено 20 октября 2022, 17:24
230
1
Поедет в Катар? Кендзера – в расширенной заявке сборной Польши на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера

Защитник «Динамо» Киев Томаш Кендзера вошел в расширенную заявку сборной Польши на ЧМ-2022. Всего в нее вошло 47 футболистов.

Окончательный состав сборной Польши будет объявлен 10 ноября. Сборная Польши на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.

Суммарно 28-летний Кендзера на данный момент провел 26 матчей за сборную Польши и забил 1 гол.

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Источник Польский футбольный союз
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Remark
Ой, не смешите...какая там ему сборная Польши.
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