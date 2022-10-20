Поедет в Катар? Кендзера – в расширенной заявке сборной Польши на ЧМ-2022

Защитник «Динамо» Киев Томаш Кендзера вошел в расширенную заявку сборной Польши на ЧМ-2022. Всего в нее вошло 47 футболистов.

Окончательный состав сборной Польши будет объявлен 10 ноября. Сборная Польши на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.

Суммарно 28-летний Кендзера на данный момент провел 26 матчей за сборную Польши и забил 1 гол.