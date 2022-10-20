Подсиживает Манчини? Буффон хочет возглавить сборную Италии

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, который продолжает карьеру в Серии В в составе «Пармы», признался, что в будущем хотел бы стать главным тренером сборной Италии:

«Меня заинтересовала бы работа наставника итальянской сборной. Испытываю странное чувство, когда вижу своих бывших коллег по полю в Серии В в качестве тренеров: де Росси, Гроссо, Индзаги... А я все еще играю».

Напомним, с 2018 года сборную Италии возглавляет Симоне Индзаги.