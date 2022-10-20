Италия20 октября 2022, 16:26 |
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Подсиживает Манчини? Буффон хочет возглавить сборную Италии
Легендарный вратарь продолжает карьеру в Серии В
20 октября 2022, 16:26 |
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Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, который продолжает карьеру в Серии В в составе «Пармы», признался, что в будущем хотел бы стать главным тренером сборной Италии:
«Меня заинтересовала бы работа наставника итальянской сборной. Испытываю странное чувство, когда вижу своих бывших коллег по полю в Серии В в качестве тренеров: де Росси, Гроссо, Индзаги... А я все еще играю».
Напомним, с 2018 года сборную Италии возглавляет Симоне Индзаги.
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