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  4. Подсиживает Манчини? Буффон хочет возглавить сборную Италии
Италия
20 октября 2022, 16:26 |
130
0

Подсиживает Манчини? Буффон хочет возглавить сборную Италии

Легендарный вратарь продолжает карьеру в Серии В

20 октября 2022, 16:26 |
130
0
Подсиживает Манчини? Буффон хочет возглавить сборную Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, который продолжает карьеру в Серии В в составе «Пармы», признался, что в будущем хотел бы стать главным тренером сборной Италии:

«Меня заинтересовала бы работа наставника итальянской сборной. Испытываю странное чувство, когда вижу своих бывших коллег по полю в Серии В в качестве тренеров: де Росси, Гроссо, Индзаги... А я все еще играю».

Напомним, с 2018 года сборную Италии возглавляет Симоне Индзаги.

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Источник DAZN
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