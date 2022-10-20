Италия20 октября 2022, 15:31 |
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ФОТО. Интер презентовал форму в желто-синих цветах
«Нерадзурри» представили третий комплект формы
20 октября 2022, 15:31 |
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«Интер» презентовал третий комплект формы на нынешний сезон. Она выполнена в желтом цвете с сине-черной окантовкой.
Впервые в новой форме «Интер» сыграет уже в субботу, 22 октября в Серии А на выезде против «Фиорентины».
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У них реально сине-жёлтый флаг , а в центре самый настоящий трезубец!