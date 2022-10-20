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  4. ФОТО. Интер презентовал форму в желто-синих цветах
Италия
20 октября 2022, 15:31 |
975
3

ФОТО. Интер презентовал форму в желто-синих цветах

«Нерадзурри» представили третий комплект формы

20 октября 2022, 15:31 |
975
3
ФОТО. Интер презентовал форму в желто-синих цветах
ФК Интер

«Интер» презентовал третий комплект формы на нынешний сезон. Она выполнена в желтом цвете с сине-черной окантовкой.

Впервые в новой форме «Интер» сыграет уже в субботу, 22 октября в Серии А на выезде против «Фиорентины».

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Источник ФК Интер
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Аха))) в желто СИНИХ цветах))) Тогда уж пишите в желто-черно-синих цветах) Там куда в разы больше черного цвета, чем синего)
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Давайте все дружно будем болеть за Барбадос.
У них реально сине-жёлтый флаг , а в центре самый настоящий трезубец!
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