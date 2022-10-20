Максим ПРЯДУН: «Продолжу забивать – смогу надеяться на вызов Петракова»

25-летний форвард харьковского «Металлиста» Максим Прядун поделился мнением о своей результативности в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги. На его счету 5 голов в семи сыгранных поединках. Также уроженец Умани может занести себе в активе 2 ассиста партнерам.

– На твоем счету уже пять голов в этом чемпионате. Ожидал от себя подобной результативности?

– Ну, как ожидал. Конечно, хочется забивать в каждой игре. Пять мячей – это не показатель. У Довбика уже шесть голов, у Холанда вообще сумасшедшие показатели.

– Холанд перед сезоном поставил себе цель забить 25 голов в АПЛ. У тебя тоже есть бомбардирский план?

– Не думаю, что когда Холанд забьет 25 голов, то соберет вещи и пойдет домой. Продолжит забивать и дальше. У меня какого-то плана нет, просто хочется забить как можно больше. В нашем чемпионате тяжело что-то планировать. Во время войны непонятно, будет ли следующая игра. Разные слухи ходили.

– Наряду с Довбиком ты входишь в число лучших снайперов УПЛ, а Артем является основным форвардом сборной Украины. Где-то в глубине души надеешься на вызов в первую команду страны?

– Если продолжу забивать в том же темпе, то можно будет надеяться на вызов Петракова. В следующий раз сборная соберется аж в марте, поэтому тяжело что-то прогнозировать. Хотелось бы, чтобы я своими голами не оставил выбора Петракову [смеется]. А вообще каждый футболист мечтает сыграть за сборную, но решение все равно остается за тренером.

– С февраля до августа ты был без клуба. Как появился вариант с «Металлистом» и были ли предложения от других клубов?

– Еще до начала войны были предложения из Литвы и Кипра. Пока был без команды, тренировался с ФК «Львов», за что очень благодарен руководству и тренерскому штабу львовского клуба. Они хотели подписать со мной контракт. Были и другие предложения, в том числе от клубов из топ-5, но Кобин убедил меня перейти в «Металлист».